الرئيس الفرنسى: العدوان التركى شمال سوريا "حماقة"

بروكسل /أ ش أ/

أعلن الرئيس الفرنسى، أنه سيلتقى برفقة المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطانى قريبا، مع الرئيس التركى بشأن العدوان التركي فى شمال سوريا.

واعتبر ماكرون فى كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام البرلمان الأوروبى ببروكسل أن التدخل التركى فى سوريا حماقة، مشيرا إلى أن تركيا ستكون المسؤولة حال نهوض تنظيم (داعش) الإرهابى من جديد.

وأوضح الرئيس الفرنسى أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسى فى لندن فى ديسمبر المقبل لمواجهة الرئيس التركى رجب طيب أرودغان بخصوص العملية، وقال إن الشرق الأوسط منطقة استراتيجية لأوروبا و"علينا إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك".