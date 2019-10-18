الرئيس الشيشانى: السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية ببلادنا

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أعلن الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف أن المملكة العربية السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة فى الشيشان وخصوصا مشروع لإنشاء مزرعة لتربية الأغنام فى الجبال.



وقال قاديروف - خلال اجتماع حكومى حسبما أورد الموقع الإلكترونى لقناة (روسيا اليوم) الجمعة إن السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة فى الشيشان، من ضمنها مؤسسة كبيرة لتربية الأغنام، والتى ستساهم فى تنمية الثروة الحيوانية فى الشيشان.



وأضاف أنه كلف رئيس وزراء جمهورية الشيشان الروسية، مسلم خوشيف، بإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية الواعدة لعرضها على رجال الأعمال العرب.



من جهته أشار خوشيف، إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 9 آلاف هكتار لإنشاء مزرعة لتربية الأغنام، مشيرا إلى أن المستثمرين أبدوا استعدادهم لشراء أغنام من السكان المحليين.



وكان قاديروف ضمن الوفد الروسى برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الذى زار السعودية والإمارات مؤخرا، حيث تم عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الرياض وأبو ظبي، بما فى ذلك مشاركة السعودية والإمارات فى مشاريع استثمارية فى روسيا.