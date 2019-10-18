سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الشيشانى: السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية ببلادنا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:53 م
الرئيس الشيشانى: السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية ببلادنا الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف أن المملكة العربية السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة فى الشيشان وخصوصا مشروع لإنشاء مزرعة لتربية الأغنام فى الجبال.


وقال قاديروف - خلال اجتماع حكومى حسبما أورد الموقع الإلكترونى لقناة (روسيا اليوم) الجمعة إن السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة فى الشيشان، من ضمنها مؤسسة كبيرة لتربية الأغنام، والتى ستساهم فى تنمية الثروة الحيوانية فى الشيشان.


وأضاف أنه كلف رئيس وزراء جمهورية الشيشان الروسية، مسلم خوشيف، بإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية الواعدة لعرضها على رجال الأعمال العرب.


من جهته أشار خوشيف، إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 9 آلاف هكتار لإنشاء مزرعة لتربية الأغنام، مشيرا إلى أن المستثمرين أبدوا استعدادهم لشراء أغنام من السكان المحليين.


وكان قاديروف ضمن الوفد الروسى برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الذى زار السعودية والإمارات مؤخرا، حيث تم عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الرياض وأبو ظبي، بما فى ذلك مشاركة السعودية والإمارات فى مشاريع استثمارية فى روسيا.


رمضان قاديروف

السعودية

الشيشان

الثروة الحيوانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمير تركى بن محمد بن فهد يستقبل رئيس جمهورية الشيشان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:16 م

ابنة رئيس الشيشان تفتتح محلا للأزياء الإسلامية بموسكو..فساتين تصل 50 ألف روبل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:33 م

"سوق عكاظ الجديدة".. الشيشان تستظل بالثقافة العربية الإسلامية فى قلب أوروبا.. الجمهورية الروسية تقلد العرب وتروج للإسلام.. رقص بلا عرى وسمر بلا خمر وفروسية وإسلام بلا تطرف.. وصور "صلاح" فى استقبال الضيوف

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:00 م

صور.. رئيس الشيشان يبكى خلال افتتاح أكبر مسجد بأوربا فى ذكرى والده.. والجامع تحفة معمارية فريدة.. قديروف يصطحب أسامة الأزهرى فى الافتتاح بحضور وفود الدول العربية مصر والسعودية والإمارات والكويت

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة