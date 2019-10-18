الرئيس الباكستانى يشارك فى حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد

إسلام آباد /أ ش أ/

يتوجه الرئيس الباكستانى عارف علوى إلى اليابان، فى زيارة رسمية يوم 20 أكتوبر الجارى تستمر 4 أيام لحضور مراسم حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو".

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس عارف علوى تأتى تلبيةً للدعوة التى تلقاها من الحكومة اليابانية لحضور الحفل الذى من المرجح أن يشارك فيه نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات.

يُشار إلى أن الحكومة اليابانية ألغت فى وقت سابق اليوم موكب تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو الذى كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل وأجلته إلى يوم 10 نوفمبر المقبل نظرا للكارثة التى تمر بها البلاد بسبب إعصار هاجيبيس، غير أن حفل التنصيب سيُنظم فى موعده يوم الثلاثاء المقبل.