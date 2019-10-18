الدفاع الروسية: رصد 42 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو (أ ش أ)

رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقع 7 منها فى محافظة إدلب و4 بحلب و6 فى اللاذقية بالإضافة إلى انتهاك واحد فى حماة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 24 انتهاكا للهدنة فى محافظات إدلب (14) واللاذقية (4) وحماة (2) وحلب (4).

وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ بشكل عام 2225 عملية إنسانية .