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الحمل والولادة مش دايما تعب.. اعرفى فوائدهما فى منع شيخوخة الدماغ

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:12 م
الحمل والولادة مش دايما تعب.. اعرفى فوائدهما فى منع شيخوخة الدماغ الحمل
كتبت هند عادل

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كشفت دراسة بحثية بجامعة أوسلو أن إنجاب الأطفال قد يجعل النساء أكثر حدة عقلياً في الحياة اللاحقة، ولديهم أدمغة "أصغر" من النساء اللائي لم ينجبن أبداً، بناءً على فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأكثر من 12000 مريض.
 
 
تشير الدراسة إلى أن الولادة تشحذ العقل بعد سنوات ، حيث يقول الخبراء إن النساء قد يستفيدن من هرمون الاستروجين المنتج أثناء الحمل أو يتلقين دفعة قوية لجهاز المناعة أثناء الحمل.
 
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، قالت الدكتورة آن ماري دي لانج ، أول مؤلفة الدراسة من جامعة أوسلو"عندما تنظر إلى العوامل التي تؤثر على تقدمنا في العمر ، يبدو أن إنجاب الأطفال يحدث فرقًا".
 
"قد تستفيد النساء اللائي لديهن أطفال من آثار إيجابية في وقت لاحق من الحياة ، والتي قد تنشأ لأن الهرمونات أو العوامل المناعية المرتبطة بالحمل والولادة يكون لها تأثير وقائي ضد شيخوخة الدماغ."
 
تستخدم الدراسة فحوصات دماغية لنساء متوسطات العمر ، بمتوسط 54 عامًا ، وكانا جزءًا من الدراسة الوراثية للبنك الحيوي البريطاني. أكثر من 9500 من الأمهات.
 
حلل الباحثون أدمغتهم بناءً على مجموع المادة الرمادية وحجمها ، بما في ذلك في المناطق المهمة للذاكرة، ووجد الباحثون أن أدمغة الأمهات أصغر سنا من الناحية البيولوجية بنحو ستة أشهر من أدمغة غير الأمهات ، مما قد يعكس تغيرات طويلة المدى في الدماغ بسبب الحمل أو بسبب متطلبات تنشئة طفل.
 
 

الحمل

الولاده

دراسه جديده

فوائد الحمل

الشيخوخه

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