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الجيش اللبنانى وقوى الأمن يحاولون فتح الطرق المؤدية إلى مطار بيروت

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:25 م
الجيش اللبنانى وقوى الأمن يحاولون فتح الطرق المؤدية إلى مطار بيروت الجيش اللبنانى يتفاوض مع المتظاهرين
بيروت (أ ش أ)

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بدأت القوى الأمنية اللبنانية ووحدات من القوات المسلحة، محاولات لفتح الطرق المغلقة التى تؤدى إلى مطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، وذلك عبر إزالة العوائق التى وضعها متظاهرون فى الطرق المؤدية نحو المطار والتفاوض مع المتظاهرين.

وتشهد كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار بيروت، انقطاعا تاما من قبل تجمعات المتظاهرين، والذين تجمهروا فى الشوارع وقاموا بوضع عوائق وإطارات مشتعلة، على نحو اضطر معه المسافرون والمغادرون والقادمون عبر المطار إلى السير على الأقدام حاملين حقائبهم.

كما شهد طريق المطار، الذى يؤدى أيضا إلى منطقة الجنوب اللبنانى، انقطاعا شبه كامل، وسط محاولات من القوى الأمنية للتفاهم مع المتظاهرين لتمرير حركة السير، لا سيما أمام كبار السن والأطفال والنساء.

وحرصت قوى الأمن والجيش على عدم التصعيد أو الدخول فى مواجهات مع المتظاهرين، والتحدث معهم وتهدئتهم وإقناعهم بفتح الطرق لتسهيل حركة المرور.

 


لبنان

الجيش اللبنانى

الشرطة اللبنانية

الامن اللبنانى

مظاهرات لبنان

الاحتجاجات فى لبنان

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