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الجارديان: اتفاق بريكست يمثل فوزا نادرا لجونسون فى حال إقراره أو رفضه

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:26 م
الجارديان: اتفاق بريكست يمثل فوزا نادرا لجونسون فى حال إقراره أو رفضه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اتفاق بريكست الذى تم التوصل إليه أمس، الخميس، ربما يكون انتصار نادر لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون فى كافة الأحوال، مضيفة أنه يأمل أن يتم تمرير خطته غدا السبت فى البرلمان، لكنه فى نفس الوقت يعرف أن رفضها سيمهد له لإجراء انتخابات عامة.

وتوضح الصحيفة أنه بعد أسبوع واحد فقط من لقاء جونسون مع رئيس وزراء إيرلند ليو فارادكار، يأمل دواننج ستريت أنه قد أمن الآن أمرا نادرا وهو موقف يحقق فيه الفوز من كافة النواحى. فلو تم تمرير اتفاق بريكست من قبل البرلمان غدا، فإن هذا يعنى أنه فى طريقه لإتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وفى حال رفضه، فإنه سيجبر بموجب قانون بن على طلب مد أجل الخروج ضد رغبته، وهو ما سيقدم تأكيدا عاما واضحا لزعمه بأنه يريد أن يمضى فى طريق سحب بريطانيا من الكتلة الأوروبية، لكن البرلمان هو الذى يوقفه.

وتوقعت الصحيفة أن يكون التصويت فى البرلمان على اتفاق البريكست متقاربا للغاية بدون دعم الحزب الديمقراطى الاتحادى الإيرلندى الذى أعلن أنه سيرفض الاتفاق.

وتتابع قائلة إنه لو أراد جونسون أن يفوز بدون دعم الحزب الإيرلندى ، فإنه سيكون بحاجة إلى أصوات العديد من المتشددين من أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية لنسيان إخلاصهم للحزب الديمقراطى الإيرلندى. وسيتعين عليه أيضا الفوز بعدد كبير من تواب حزب العمال. وهو ما يفسر  أسباب إرسال أنصار البريكست المرن إلى الإعلام للدفع عن الاتفاق.

 


بريكست

بريطانيا

بوريس جونسون

البرلمان البريطانى

الحزب الايرلندى

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