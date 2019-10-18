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التنمية المحلية: نحرص على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والاستفادة من قدراتهم

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:33 ص
التنمية المحلية: نحرص على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والاستفادة من قدراتهم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة للمشاركة فى المعارض التى تنظمها بعض الجهات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوى الإعاقة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن توجيهات الوزير جاءت فى ضوء اهتمام الوزارة بدعم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.

وأكدت الوزارة أن محافظات القاهرة ومطروح والمنيا وأسيوط والأقصر، تشارك بالمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة فى المعارض التى تنظمها وزارة الدفاع ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى وذلك بدور وأندية القوات المسلحة على مدار الشهور القادمة وحتى نهاية العام الحالى.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الابداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع .

وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال العام التدريبى الحالى وللمرة الأولى حقيبتين تدريبيتين تتعلقان بذوى الاحتياجات الخاصة الأولى لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، والثانية دورة تدريبية للعاملين بالمحافظات على كيفية التعامل مع الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة موضحاً مساندة برنامج "مشروعك" الذى تنفذه الوزارة وإعطاؤه أولوية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم .

وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التى تواجههم وتوفير الاتاحة المكانية فى المرافق العامة فى المحافظات تيسيراً لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة فى الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة .


ذوى الاحتياجات الخاصه

ذوى الاعاقه

التنميه المحليه

القومى لشئون الاعاقه

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