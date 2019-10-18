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التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:00 ص
التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، وقف كافة تصاريح تسيير مركبات التوك توك الصادرة عن الأحياء بجميع المحافظات، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هى الإدارة العامة للمرور.

وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الإجراء يأتى ضمن تنفيذ برنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، مؤكدًا أن الوزارة تراعى خلال تنفيذ البرنامج الجانب الاجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى فتح تراخيص الأجرة لمركبات الـ"مينى فان 7 راكب"، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات "مينى فان"، التى يتم ترخيصها كسيارات ملاكى وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما جرى سابقًا فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

 


التنميه المحليه

التوك توك

ترخيص التوك توك

استبدال التوك توك

اخبار

اليوم السابع بلس

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