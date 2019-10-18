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"التنظيم والإدارة": لا نية على الإطلاق لتسريح أى موظف حكومى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:14 ص
"التنظيم والإدارة": لا نية على الإطلاق لتسريح أى موظف حكومى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة توفيراً للنفقات، وذلك فى إطار خطة الإصلاح الإدارى، تواصل المركز  مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.
 
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أى من موظفى الدولة، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.
 
وأشار الجهاز، إلى سعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، لافتاً إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز  إدارى كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
 
 
 
 

التنظيم والادارة

مجلس الوزراء

موظفى الجهاز الادارى

تقرير الشائعات

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