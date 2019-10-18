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التموين تكذب شائعة حذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:35 ص
التموين تكذب شائعة حذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، تواصل المركز مع الوزارة والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه لم يتم البدء فى العمل فى المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتةً إلى استمرارها فى تلقى طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى آخر شهر أكتوبر الجارى، مُشددةً على أنه لن يتم حذف أى مواطن مستحق للدعم التموينى، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
 
كما نفت الوزارة ما تردد حول تخفيض حصص المخابز من الدقيق المُدعم، مُؤكدة انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق المُدعم كاملةً دون أى تخفيض وفى مواعيدها المحددة، مُوضحةً أنه يوجد رصيد كافٍ من الدقيق لدى المطاحن، وأن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج مُحددة يتم من خلالها تسليم حصص القمح والدقيق للمطاحن والمخابز ‏ دون أى تغيير، مُشددةً على أنه تتم الاستعاضة بناءً على ما تم إنتاجه من أرغفة وفى حدود التأمين المدفوع.
 
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع مديريات التموين على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز، وذلك للتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المُدعم والمُقررة، ومتابعة انتظام عملية صرف الخبز المُدعم للمواطنين.‏

السلع

بطاقات التموين

الخبز المدعم

الحذف من البطاقات

المخابز

المجمعات الاستهلاكية

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