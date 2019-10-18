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التعليم: ندوات تثقيفية للطلاب فى المدارس لتوعيتهم بالأمراض المعدية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:00 ص
التعليم: ندوات تثقيفية للطلاب فى المدارس لتوعيتهم بالأمراض المعدية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد ندوات تثقيفية وتوعوية للطلاب فى المدارس خلال الفترة المقبلة لوعيتهم بالأمراض المعدية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والانفلوانزا وبعض الأمراض الأخرى.
 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وتطهيرها أول بأول حتى لا يكون الطلاب عرضه للإصابة بأى أمراض معدية، كما تم التنسيق مع مديريات الصحة فى المحافظات لتوفير زائرة صحية فى كل مدرسة وأطباء، إضافة إلى توعية أولياء الأمور والتنبيه عليهم بمتابعة الحالة الصحية للطفل قبل ذهابه يوميا إلى المدرسة.
 
وتابعت المصادر أن على أولياء الأمور عامل كبير فى الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال وعدم انتقال أى عدوى بين الطلاب لأنه أكثر الأشخاص على علم ودراية بالحالة الصحية لأبنه.

التربية والتعليم

الامراض المعدية

المدارس

اخبار التعليم

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