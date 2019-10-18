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وتجميد البعض لتحديث البيانات

"التضامن " تؤكد استمرار صرف المساعدات النقدية لذوى الإعاقة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:25 م
"التضامن " تؤكد استمرار صرف المساعدات النقدية لذوى الإعاقة صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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شكى عدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، توقف صرف المساعدات المادية التى تصرفها وزارة التضامن الاجتماعى لهم، بشكل مفاجئ، وهو ما ردت عليه الوزارة بتأكدت استمرار صرف مساعدات الدعم النقدى للمستفيدين سواء فى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعىّ خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاسر الأكثر احتياجا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن تجميد صرف المستحقات لبعض الأشخاص من ذوى الاعاقة لا يعنى إيقاف هذه صرف المساعدات لهم، وإنما بسبب عدم تحديث البيانات من خلال إجراء الكشف الطبى المميكن عن طريق التسجيل على موقع وزارة الصحة وإجراء الكشف حتى يتم التأكد من أن هذا الشخص من ذوى ال‘عاقة لافتة إلى أن إجراء الكشف يتم مرة واحدة فقط وبمجرد ظهور النتيجة يحصل الشخص على جميع مستحقاته .

وردًا على شكوى إحدى المواطنات وتدعى"عفاف.م" من إيقاف صرف مساعدات الدعم النقدى لها وهى من ذوى الاعاقة، أكدت الوزارة أنه سيتم التواصل معها حيث لم يتم ايقاف صرف المساعدات النقدية لأى شخص من ذوى الاعاقة وأن تجميد صرف مستحقات البعض يكون لحين اجراء الكشف الطبى المميكن ثم اعادة صرف جميع مستحقاته منذ وقت تجميدها ،مع العلم  أن الكشف الطبى المميكن يتم إجراءه مره واحده فقط وذلك للتاكد من نتيجة الكشف دون أى تلاعب حيث كان يتم فى الماضى تقديم تقارير طبية ورقية بالحالة الصحية للمستفيد. وحاليا يتم الكشف المميكن من خلال وزارة الصحة منعا لاى تلاعب وتظهر النتجية على قاعدة البيانات

وأشارت الوزارة  ،إلى أن مِن يردد بإيقاف صرف المساعدات النقدية لذوى الاحتياجات الخاصة غير صحيح وان ما يؤكد ذلك توسع الورازة فى مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات المستحقة للدعم النقدى خاصة ذوى الاعاقة والأرامل والمطلقات وكبار السن مِن الأسر الأولى بالرعايةٌ من خلال برنامج "تكافل وكرامة "وان تم دخول اكثر من 134 الف أسره جديدة خلال الايام الماضية منهم ذوى الاعاقة وكبار السن والأسر الأولى بالرعايةٌ.

 


التضامن

المساعدات النقدية

ذوى الاعاقة

كبارالسن من الاسر الاولى بالرعاية

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