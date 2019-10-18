سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:00 ص
"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد فواتير كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة التخطيط وفرت ما يقرب من 13 ألف تابلت جديد لشركات توزيع الكهرباء لتتمكن من إجراء التجارب الخاصة ببرنامج القراءة الموحد، للقضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة التى يعانى منها المواطنون.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج القراءة الموحد نجح فى جميع المناطق التى جرت التجربة فيها، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يعد أحد آليات وزارة الكهرباء لحل أزمة أخطاء فواتير الكهرباء التى تنتج عن عدم دقة تسجيل القراءات الفعلية المشترك.

وأوضح المصدر، أن ما يميز برنامج القراءة الموحد هو الاعتماد على التسجيل الإلكترونى بواسطة موظف شركة الكهرباء وإلزامه بالتواجد أمام عداد المشترك وفى توقيت محدد لتسجيل القراءة باستخدام التابلت بالتقاط صورة للعداد وإرسالها فى اللحظة نفسها إلى شركة الكهرباء، والإخلال بهذه المواعيد يعرض الموظف للمسائلة.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء بصدد إنهاء مشاكل المواطنين من فواتير الاستهلاك الخاطئة نتيجة عدم الانتظام فى تسجيل القراءات، وإصدار فواتير بقيمة مرتفعة لدخول المشترك فى شريحة أعلى من استهلاكه، من خلال إطلاق برنامج القراءة الموحد نهاية العام الجارى.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

برنامج القراءة الموحد

فواتير الكهرباء

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة