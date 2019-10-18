"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة التخطيط وفرت ما يقرب من 13 ألف تابلت جديد لشركات توزيع الكهرباء لتتمكن من إجراء التجارب الخاصة ببرنامج القراءة الموحد، للقضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة التى يعانى منها المواطنون.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج القراءة الموحد نجح فى جميع المناطق التى جرت التجربة فيها، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يعد أحد آليات وزارة الكهرباء لحل أزمة أخطاء فواتير الكهرباء التى تنتج عن عدم دقة تسجيل القراءات الفعلية المشترك.



وأوضح المصدر، أن ما يميز برنامج القراءة الموحد هو الاعتماد على التسجيل الإلكترونى بواسطة موظف شركة الكهرباء وإلزامه بالتواجد أمام عداد المشترك وفى توقيت محدد لتسجيل القراءة باستخدام التابلت بالتقاط صورة للعداد وإرسالها فى اللحظة نفسها إلى شركة الكهرباء، والإخلال بهذه المواعيد يعرض الموظف للمسائلة.



الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء بصدد إنهاء مشاكل المواطنين من فواتير الاستهلاك الخاطئة نتيجة عدم الانتظام فى تسجيل القراءات، وإصدار فواتير بقيمة مرتفعة لدخول المشترك فى شريحة أعلى من استهلاكه، من خلال إطلاق برنامج القراءة الموحد نهاية العام الجارى.