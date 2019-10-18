التحفظ على 5 آلاف رغيف بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء و930 كيلو حلوى بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن المقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بمحافظة الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 5 آلاف رغيف بلدى مدعم بقصد بيعهم بالسوق السوداء، و930 كيلو حلوى وخامات التصنيع، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع بدون ترخيص بالمحلة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط 5ألاف رغيف بلدى مدعم داخل فرش لبيع الخبز بقرية الراهبين مركز سمنود ملك"محمو.م.ا" 37سنة، بقصد بيعهم بالسوق السوداء، فى المحضر 1077جنح أمن دولة طوارئ مركز سمنود.

وضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بقرية العامرية مركز المحلة، ملك"اشرف.ف.ا" 49سنة وبداخله 330كيلو حلوى و250كيلو سكر و150كيلو حمص و100كيلو نشا و50كيلو سودانى و50كيلو جوز الهند يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تحرر المحضر 39875جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.