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البيئة تنظم البرنامج الثالث لإعداد "المرشد السياحى البيئى"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:16 م
البيئة تنظم البرنامج الثالث لإعداد "المرشد السياحى البيئى" المرشدين السياحيين المشاركين ببرنامج وزارة البيئة
كتبت آية دعبس

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عقدت وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة البرنامج التدريبى الثالث لإعداد المرشد السياحى البيئي بالفترة من 15 إلى 26 أكتوبر الجارى بمركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة ونقابة المرشديين السياحيين بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية وبمشاركة خبراء فى السياحة والبيئة والتنوع البيولوجي

يهدف البرنامج التدريبى إلى إعداد وتأهيل الكوادر السياحية العاملة أو الراغبين فى العمل فى مجال الإرشاد البيئي داخل المحميات الطبيعية لتفعيل مفهوم السياحة البيئية المستدامة لحماية الحياة البرية و التنوع البيولوجي وذلك من خلال تزويد المرشديين بالمعلومات العلمية الصحيحة بعدد من التخصصات منها علوم البيئة وحماية الأنواع و الجيولوجيا وإدارة الموارد الطبيعية والسياحة البيئية والتشريعات والقوانين البيئية المنظمة المعنية بحماية الطبيعة.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى من خلال برامج متخصصة تشمل تدريبات عملية و حقلية تتيح للمتدربين التزود بخبرات حقيقية بمجال السياحة البيئية على ان يحصل المتخرج على شهادة معتمدة - من وزارة البيئة ووزارة السياحة – للعمل بشكل رسمي فى مجال الإرشاد البيئي داخل المحميات بمصر كمرشد سياحى بيئى.

كما يشمل البرنامج عرض أهمية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ودورهم كمرشديين بيئين فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمحميات بتقديم المعلومات الكافية والصحيحة عن الموارد الطبيعية بمصر وخاصة بمحميات جنوب سيناء بما يضمن رفع الوعى البيئى بأهمية المحميات والحياة البرية والحفاظ عليها.

 


البيئة

السياحة البيئية

ارشاد سياحى

نقابة المرشدين السياحيين

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