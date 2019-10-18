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البابا تواضروس يزور مجلس الشيوخ البلجيكي

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:14 م
البابا تواضروس يزور مجلس الشيوخ البلجيكي قداسة البابا تواضروس الثاني
سارة علام

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زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مقر مجلس الشيوخ البلجيكي وكان في استقبال قداسته لدى وصوله رئيس المجلس وعدد من أعضائه.
 
وتناول اللقاء عدد من الموضوعات، وأشار قداسة البابا إلى أن الأحوال في مصر في تحسن مستمر، وأن هناك عدة مشروعات تنموية ستقود مصر نحو التقدم المنتظر، وأن المصريين يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة.
يواصل البابا تواضروس زيارته لأوروبا إذ زار لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.
 
الأنبا مارك أسقف باريس وتوابعها عقد اجتماعًا الأسبوع  قبل الماضي في كنيستي شانتيه ودرافي مع خدام وشمامسة وكهنة الكنيستين من أجل تنسيق استقبال زيارة البابا تواضروس، إذا استقبل البابا تواضروس في المطار بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس وعدد من الآباء كهنة أوروبا الذين يرافقون البابا في رحلته بالإضافة إلى الوفد الكنسي الذى يترأسه البابا قادما من القاهرة.
 
 
 

البابا تواضروس

زيارة البابا لبلجيكا

سفارة مصر ببروكسل

الكنيسة

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