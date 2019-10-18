سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس الثانى يزور السفارة المصرية ببروكسل

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:28 م
البابا تواضروس الثانى يزور السفارة المصرية ببروكسل قداسة البابا تواضروس الثاني
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس مقر السفارة المصرية ببروكسل، حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة.
 
وأقيم حفل استقبال على شرف قداسته حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وسفراء عدد من الدول.
 
يواصل البابا تواضروس زيارته لأوروبا إذ زار لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.
 
الأنبا مارك أسقف باريس وتوابعها عقد اجتماعًا الأسبوع  قبل الماضي في كنيستي شانتيه ودرافي مع خدام وشمامسة وكهنة الكنيستين من أجل تنسيق استقبال زيارة البابا تواضروس، إذا استقبل البابا تواضروس في المطار بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس وعدد من الآباء كهنة أوروبا الذين يرافقون البابا في رحلته بالإضافة إلى الوفد الكنسي الذى يترأسه البابا قادما من القاهرة.
 
 
 

البابا تواضروس

زيارة البابا لبلجيكا

سفارة مصر ببروكسل

الكنيسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس: الكاثوليك أهدونا كنيسة العذراء مريم ببلجيكا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:24 م

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ومار يوحنا فى أنتورب بلجيكا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:35 م

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء والآباء الرسل بمدينة لوفان البلجيكية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:50 م

البابا تواضروس يزور السفارة المصرية فى بروكسل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:46 ص

البابا تواضروس يلتقى رئيسة التحالف التقدمى بالبرلمان الأوروبى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة