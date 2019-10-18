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الاتصالات: أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول كما هى دون زيادات جديدة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:43 ص
الاتصالات: أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول كما هى دون زيادات جديدة كروت شحن رصيد موبايل
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الاتصالات، ما تردد من أنباء، عن قيام شركات المحمول، بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هى دون أى تغيير.
 
 
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أى تعديل فى أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتى بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أى تحريك فى الأسعار.
 
 

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الشائعات

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