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الإسماعيلية تنظم ورشة التوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:14 م
الإسماعيلية تنظم ورشة التوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019 ورشة للحد الأدنى للأجور بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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نظمت محافظة الإسماعيلية،  مساء اليوم، ورشة توعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019، بالتنسيق مع قطاع الحسابات والمديريات المالية، المديرية المالية بالإسماعيلية، ووحدة التدريب الداخلي، تحت رعاية المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والمهندس احمد عصام نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، وبحضورمصطفى الصادق مراقب مالي القنطرة شرق والذي أدار الورشة بالنيابة عن رئيس الإدارة المركزية وكيل وزارة المالية منال محمد السيد، وقيادات المديرية المالية والمراقبين الماليين ، ومديرى ووكلاء الحسابات

 وأشارت حنان خطاب،  منسق وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بالإسماعيلية،فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع،إلى أن الورشة ناقشت محور العدالة الإجتماعية والإصلاح الإداري كأولوية أولي بإعتبارة أحد المحاورالرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأن العدالة الإجتماعية هي أحد مقومات بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال تحقيق المساواة في فرص التعليم والصحة والعمل

 وأضافت خطاب، أنة تحقيقاً لذلك أصدرت الدولة المصرية العديد من القرارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري ومنها، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،  وأعقبه ترقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصدرت خلال السنوات الأخيرة بعلاوات إستثنائية بخلاف العلاوات الدورية المقررة وفق قانون الخدمة المدنية للمخاطبين به وغير المخاطبين، وذلك لمواجهة أعباء الإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة، والتي صدرت العديد من المشاريع التكافلية "مشروع تكافل وكرامة"، وصدور قرارات برفع الحد الأدنى للمعاشات.

1- ورشة للحد الادنى للاجور بالإسماعيلية
ورشة للحد الادنى للاجور بالإسماعيلية
2- حانب من الحضور
 حانب من الحضور
3- جانب من المنصة
 جانب من المنصة
4- مناقشة الحد الادنى للاجور
 مناقشة الحد الادنى للاجور
6- مناقشات الحد الادنى للأجور
 مناقشات الحد الادنى للأجور

 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الحد الادنى للاجور

وزاره الماليه

مديريه الماليه بالاسماعيليه

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