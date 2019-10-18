الإسماعيلية تنظم ورشة التوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019

وأشارت حنان خطاب، منسق وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بالإسماعيلية،فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع،إلى أن الورشة ناقشت محور العدالة الإجتماعية والإصلاح الإداري كأولوية أولي بإعتبارة أحد المحاورالرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأن العدالة الإجتماعية هي أحد مقومات بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال تحقيق المساواة في فرص التعليم والصحة والعمل

وأضافت خطاب، أنة تحقيقاً لذلك أصدرت الدولة المصرية العديد من القرارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري ومنها، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأعقبه ترقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصدرت خلال السنوات الأخيرة بعلاوات إستثنائية بخلاف العلاوات الدورية المقررة وفق قانون الخدمة المدنية للمخاطبين به وغير المخاطبين، وذلك لمواجهة أعباء الإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة، والتي صدرت العديد من المشاريع التكافلية "مشروع تكافل وكرامة"، وصدور قرارات برفع الحد الأدنى للمعاشات.



ورشة للحد الادنى للاجور بالإسماعيلية



حانب من الحضور



جانب من المنصة



مناقشة الحد الادنى للاجور