الإسكان ترد على شائعة توقف استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء

كتبت هند مختار

نفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء حول توقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وأرضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، استمرار تلقى جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات، مُشيرةً إلى أنه قد تم البدء فى استقبال طلبات التصالح اعتباراً من يوم 8 يوليو 2019.