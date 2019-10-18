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الأنبا باخوم يلتقى لجنة التربية الدينية الكاثوليكية لوضع رؤية البرامج الموحدة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:21 م
الأنبا باخوم يلتقى لجنة التربية الدينية الكاثوليكية لوضع رؤية البرامج الموحدة الانبا باخوم النائب البطريركى لشئون الايبارشية البطريركية
سارة علام

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التقى الانبا باخوم النائب البطريركى لشئون الايبارشية البطريركية بلجنة التربية الدينية للإيبارشية البطريركية برئاسة الأب يونان شحاتة، ودار اللقاء حول أهمية التربية الدينية ووضع رؤية لبرامج موحدة لكل الإيبارشية ابتدأً من سن الحضانة حتى ثانوى، وايضاً الخطوط الرئيسية لمهرجان 2020، يحمل مهرجان هذا العام اسم بيت الرب من الحجر إلى البشر .

وكان بطريرك الكاثوليك قد رسم الأب هانى باخوم معاونا له نهاية أغسطس الماضى ويأتى ذلك بعد اعتماد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يونيو الماضي، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هانى نصيف باخوم، أسقفا للدائرة البطريركية لشؤون الإيبارشية البطريركية على كرسى كاباسا الفخري، متخذا اسم الأنبا باخوم.

وولد الأب هانى نصيف واصف باخوم فى 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، والتحق بإكليريكيّة أم الفادى بروما عام 1998، وأنهى بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002، وسيم كاهنا فى 29 ديسمبر 2004، وتم تعيينه سكرتيراً لبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك من عام 2010 حتى 2015 إذ يعمل منذ هذا العام كوكيل لبطريركية الأقباط الكاثوليك وأسندت له بعض المهام الاخرى كالمكتب الاعلامى الكاثوليكى بمصر، وهو يجيد اللغات العربية الفرنسية والإيطالية والإنجليزية.

 


الانبا باخوم

التربية الدينية

الكاثوليك

الكنيسة الكاثوليكية

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