الأكراد: ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار لكن أنقرة تنتهكه

دمشق أ ش أ

أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، التزامها بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين واشنطن وأنقرة، على الرغم من "عدم التزام تركيا به فى بعض المناطق".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، بيانا للإدارة الكردية - ذكرت خلاله أن "هذا القرار الذى تم التوصل إليه ما كان ليتم لولا المقاومة الأسطورية التى أبداها أبناء قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الضغوط الدولية التى قامت بها غالبية دول العالم التى استنكرت وأدانت هذا العدوان التركى الغاشم على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان أن "تركيا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار حتى الآن فى بعض المناطق، وخاصة فى رأس العين، حيث يوجد العديد من القتلى والجرحى نتيجة ذلك".

وشدد البيان، على أن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار "تحتاج إلى النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية كجهة مسؤولة عنه".

واختتمت الإدارة بيانها بتوجيه "الشكر لقوات سوريا الديمقراطية، التى أفشلت المخططات التركية الاستعمارية .. والدول التى وقفت بجانبنا فى هذا الأيام العصيبة وأدانت هذا العدوان الظالم على الأراضى السورية".