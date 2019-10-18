اعرف مواعيد امتحانات اللغة والحاسب ضمن الدبلومات التربوية بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوي شحات رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من تحديد مواعيد امتحانات اللغة والحاسب والمقابلات الشخصية للمتقدمين للدبلومات التربوية التي تتم للعام الأول في جامعة الأقصر الوليدة، وذلك لخدمة كافة أبناء محافظة الأقصر وجنوب الصعيد.

وأضافت الجامعة – في بيان صحفي – أنه تم تحديد موعد امتحان اللغة لطلاب الدبلوم الخاص "جميع الشعب" في يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الساعة العاشرة صباحاً، ويذكر أن آخر موعد للتقديم بالدبلوم الخاص هو 20 أكتوبر 2019ً، كما تم تحديد موعد امتحان الحاسب الآلى للدبلوم الخاص "قسم التربية الخاصة فقط" يوم الإثنين 28 أكتوبر الساعة العاشرة صباحاً، وتم تحديد موعد المقابلات الشخصية لطلاب الدبلوم العام والدبلوم المهنية يومى 27 و28 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وآخر موعد للتقديم للدبلوم العام والمهنية هو 31 أكتوبر 2019.

وكانت قد أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوي شحات رئيس الجامعة، أنه بعد مخاطبة المسئولين عن كلية التربية وكلية التربية النوعية بقنا، تيسيراً على المتقدمين للدبلومة التربوية بالأقصر، تقرر أن يقبل قسم التربية الخاصة بالدبلوم الخاص الحاصلين على الدبلوم المهني، أياً كان القسم فيها بشرط الحصول على جيد، وكذلك خريجى كلية التربية النوعية الحاصلين على الدبلوم المهنية بتقدير جيد فأعلى يحق لهم الالتحاق بالدبلوم الخاص ما عدا قسم المناهج وطرق التدريس، حيث وافق مجلس جامعة الأقصر علي فتح باب الدراسات العليا التربوية بالأقصر، وذلك لتخفيف العبء عن أبناء المحافظة الراغبون فى إستكمال دراستهم العليا بمختلف الدبلومات التربوية، والتى أصبحت متطلباً أساسياً لمزاولة مهنة التدريس، حيث تقرر بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ممثلة بكلية التربية بالغردقة أنه يتم فتح باب التقديم للدبلومات (العامة والمهنية والخاصة)، وذلك ابتداء من أول سبتمبر الجاري حتى العاشر من أكتوبر بمقر كلية الحاسبات بالعوامية، ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى لتعاونه وتقديمه كل التسهيلات من أجل راحة أبناء الأقصر.