اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، مدير صندوق النقد: مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح.





مدبولى من واشنطن: الرئيس تسلم الحكم فى ظل أوضاع اقتصادية تنذر بانهيار محتوم





مدير صندوق النقد: مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح





الحكومة تنفى بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة

التعليم: 290 ألف و913 سجلوا على البوابة الالكترونية للوظائف





قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية





أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019 فى مصر





مقتل 14 مدنيا جراء القصف التركي على مواقع في شمال سوريا





ﻃﻘﺲ الغد ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮجه اﻟﺒﺤﺮى.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة





فايلر يُعلّق على أنباء تدريب منتخب سويسرا.. اعرف التفاصيل





حسام البدرى يحدد 15 نوفمبر موعدا لسفر المنتخب إلى جزر القمر