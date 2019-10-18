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اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تغرق شارع محمد رضوان فى الخصوص (صور)

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:48 م
اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تغرق شارع محمد رضوان فى الخصوص (صور)
فريق المحافظات

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سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب تراكم مياه الصرف الصحى بشارع محمد رضوان المتفرع من الشارع العمومى بالمدينة .

ويقول رضا على، أحد أهالى المنطقة، إن الأهالى لا يستطيعون السير بسب الصرف الصحى الذى أغرق الشارع، بجانب الروائح الكريهة والحشرات الضارة بالصحة، مضيفا أن كل هذا دون أى اهتمام من مسئولى المحافظة والصرف الصحى.

وتابع محمد عبد الحليم، أحد أهالى المنطقة، "هنموت من الروائح الكريهة والذباب والناموس، كل يوم عند دكتور مختلف بسب تفشى الأمراض بين أطفالنا بسب رائحة الصرف الصحى التى تطفوا على مساكنا، وكأننا لسنا بنى آدمين بل أموات".

وناشد الأهالى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ورئيس شركة الصرف الصحى بالمحافظة، بضرورة حل تلك المشكلة والتخلص من طفح مياه الصرف الصحى حرصا على حياة المواطنين.

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (1)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (2)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (3)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (4)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (5)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (6)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (7)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (8)
 
 
 
مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (9)
 

 

مياه الصرف الصحي تغرق الشارع العمومى بمدينة الخصوص (10)
 

 


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