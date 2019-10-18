اصابة شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب شخصين اليوم الجمعة فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف.وتوجهت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف النموذجى، وتبين اصابة مصطفي رجب عادل 30سنة مقيم اسيوط تاجر مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسرـ وعلى فوزي عبد العال 30سمة مقيم أسيوط سائق مصاب جروح وسحجات بالجسم.