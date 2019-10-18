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استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة شخص عثر عليها فى نهر النيل بأبو النمرس

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:13 م
استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة شخص عثر عليها فى نهر النيل بأبو النمرس جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة فى الجيزة تحقيقاتها حول العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل فى أبو النمرس، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، حيث استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، أن غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، طافية بنهر النيل بأبو النمرس.

كان قد انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية الضحية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


اخبار الحوادث

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ابو النمرس

جثه مجهولة

الجيزة

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