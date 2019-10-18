استشهاد 9 مدنيين فى قصف جوى تركى على شمال شرق سوريا

كتب: أحمد جمعة

أكد الهلال الأحمر الكردى فى شمال شرق سوريا، اليوم الجمعة، استشهاد 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين معظمهم من المدنيين جراء قصف جوى تركى على قرية أم الخير فى ريف رأس العين.



قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن تركيا تنتهك وقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا بمواصلة مهاجمة بلدة رأس العين منذ يوم أمس الخميس.

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى فى تدوينة له عبر "تويتر" الجمعة أنه على الرغم من الاتفاق على وقف القتال، تواصل الهجمات الجوية والمدفعية استهداف مواقع المقاتلين ومنازل المدنيين والمستشفيات فى بلدة رأس العين.

كان مسؤول أمريكى كبير قد أكد إن الولايات المتحدة أبرمت الخميس اتفاقا مع تركيا لوقف إطلاق النار فى شمال سوريا لعدة أسباب منها قناعتها بأن الأكراد لن يكونوا قادرين على السيطرة على تلك المنطقة عسكريا بأى حال من الأحوال.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري للصحفيين المسافرين معه "لا يوجد شك في أن وحدات حماية الشعب الكردية ترغب في البقاء في تلك المناطق.. في تقييمنا أنهم لا يملكون القدرة العسكرية للسيطرة على تلك المناطق ومن ثم فإننا نعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون أفضل... من أجل محاولة الحصول على نوع من السيطرة على هذا الوضع الفوضوي".

ووافقت تركيا اليوم الخميس على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.