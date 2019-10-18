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ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد بأفغانستان إلى 62 شخص

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:46 م
ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد بأفغانستان إلى 62 شخص عناصر من الجيش الافغانى
كابل /أ ش أ/

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أعلن مسئولون فى أفغانستان، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذى وقع اليوم الجمعة فى مسجد شرقى البلاد إلى 62 شخص.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن مسئولين أفغان أن الانفجار الذى وقع فى ولاية ننجرهار الشرقية تسبب فى انهيار سقف المسجد أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة ما نتج عنه ارتفاع عدد الضحايا الذين كان من بينهم أطفال.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطا الله خوجياني، إن الهجوم المسلح أسفر عن إصابة 36 آخرين، مشيراً إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كان الهجوم انتحارياً أم غير ذلك.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، إلا أن صادق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغانى أشرف غني، قال فى تغريدة له على موقع (تويتر) إن "جرائم طالبان وشركائهم البشعة لا تزال تستهدف المدنيين وقت العبادة".

كان عطا الله خوجيانى، قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن 28 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح العشرات فى الانفجار.

 


قتلى

انفجار مسجد

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أخبار أفغانستان

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