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إكسترا نيوز تسلط الضوء على تقرير "موديز" حول مخاطر ملف الائتمان العام بتركيا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:38 م
إكسترا نيوز تسلط الضوء على تقرير "موديز" حول مخاطر ملف الائتمان العام بتركيا أردوغان
كتب أحمد عرفة

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سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على تقرير وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى الذى أكدت فيه زيادة المخاطر على ملف الائتمان العام فى تركيا، موضحة أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على أنقرة ستعزز المخاطر الاقتصادية لتركيا.

وبحسب القناة فإن وكالة موديز أكدت أن قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أنقرة سيعزز المخاطر الاقتصادية لتركيا، موضحة أن هذه العقوبات والتأثيرات المتوقعة لاحتمالية اتخاذ الكونجرس إجراءات أكثر ضررًا ومخاطر الفجوة الأمنية الخارجية لتركيا المتزايدة حاليا ستزيد المخاطر الاقتصادية لتركيا حتى وإن كانت العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين معتدلة نسبيا.


تركيا

موديز

اقتصاد تركيا

اردوغان

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