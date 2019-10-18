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إطلاق سراح أحد أبناء "إمبراطور المخدرات" فى المكسيك

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:42 م
إطلاق سراح أحد أبناء "إمبراطور المخدرات" فى المكسيك إل تشابو
مكسيكو سيتى (أ ش أ)

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أعلن وزير الأمن المكسيكى ألفونسو دوراسو، إطلاق سراح أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان، الشهير باسم "إل تشابو" عقب اعتقاله لفترة وجيزة فى منزل بمدينة كولياكان الواقعة غرب البلاد.

وقال الوزير المكسيكى، فى تصريح أوردته قناة الحرة، اليوم الجمعة، إنه تم الإفراج عن أوفيديو جوزمان بعد اعتقاله لفترة وجيزة، وذلك بعد معارك عنيفة اندلعت مع الشرطة فى مدينة "كولياكان" التى تعتبر معقل عصابة (كارتل سينالو) الذى كان يتزعمها والده قبل الحكم عليه فى الولايات المتحدة فى يوليو الماضى بالسجن مدى الحياة .

وأشار دوراسو إلى أن قوات الأمن الفيدرالية تعرضت لإطلاق نار أثناء دورية روتينية فى المدينة، مما دفعها باعتقال عدد من الأشخاص كان من بينهم ابن "إل تشابو"، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية بين الشرطة ومسلحين فى عدة أحياء بمدينة كولياكان المكسيكية.

ويتولى "أوفيديو" إدارة عمليات والده قبل أن يتم تسليم الأخير إلى الولايات المتحدة فى عام 2017.

وأدين "إل تشابو"، بعدة تهم أبرزها تزعم الكارتل المسؤول عن تصدير مئات الأطنان من الكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات إلى الولايات المتحدة بين 1989 و 2014.

 

 


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