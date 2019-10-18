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إحالة صاحب محل بقالة للمحاكمة بتهمة الغش التجارى بحلوان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:15 م
إحالة صاحب محل بقالة للمحاكمة بتهمة الغش التجارى بحلوان محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة صاحب محل بقالة بدون ترخيص وبحوزته 804 كيلو زيت طعام مجهول المصدر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "ا. م"،  42 سنة، مسئول عن محل بقالة" بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المحل بدون ترخيص، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية (زيت طعام) مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 804 كيلو زيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر المحضر اللازم،  والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 

الغش التجاري

عقوبة الغش التجاري

حلوان

قسم حلوان

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