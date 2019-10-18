سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

أقباط حلوان يصلون قداسا بكنيسة مارجرجس المحترقة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:36 ص
أقباط حلوان يصلون قداسا بكنيسة مارجرجس المحترقة أقباط حلوان يصلون قداس بكنيسة مارجرجس المحترقة
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع اليوم الجمعة كهنة كنيسة مارجرجس بشرق حلوان، صلوات القداس الإلهي فوق أنقاض الكنيسة المحترقة بمشاركة واسعة من شعب الكنيسة وذلك قبل البدء في أعمال الترميم.

وكانت كنيسة الشهيد مارجرجس، شرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة  قد تعرضت منذ أيام  لحريق كبير أتى على مبنى الكنيسة بالكامل.

وهي كنيسة صغيرة أنشأتها الجالية الألمانية في نهاية الطرف الشمالي الشرقي من مدينة حلوان، ويعود تاريخ بنائها إلى سنة 1898 واستمرت الخدمة بها حتى قيام الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا توقفت الخدمة في الكنيسة، وظلت مغلقة ومهملة لعقود.

وفي عام 1971 تمكن  الأنبا بولس أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة السابق من شرائها من المسئولين الألمان مع الأرض الفضاء بجانبها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقد جدد مبانيها على قدر الإمكان وكرسها كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس.

وظلت الخدمة قائمة ومستمرة بالكنيسة على مدار 48 سنة إلى أن طالها الحريق.

 

 

 


كنيسة مارجرجس حلوان

تاريخ كنيسة حلوان

حريق مارجرجس حلوان

حريق كنيسة بحلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس: الكاثوليك أهدونا كنيسة العذراء مريم ببلجيكا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:24 م

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ومار يوحنا فى أنتورب بلجيكا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:35 م

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالذكرى الـ107 لميلاد البابا يوحنا بولس الأول

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:08 م

أندرية زكى: السلام المجتمعى عمود فقرى لدعم التواصل بين كل فئات المجتمع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:06 م

مطران سوهاج للقساوسة: الكاهن أداة توصيل المؤمنين لله وقدموا قدوة حسنة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:49 ص

مطران الفيوم يرسم رهبان جدد بدير الأنبا مكاريوس فى وادى الريان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة