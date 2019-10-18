أعراض انخفاض ضغط الدم لدى الأطفال أهمها عدم القدرة على التركيز

كتبت فاطمة ياسر

يعاني بعض الأطفال من الإصابة بانخفاض في نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يؤرق الأم لأنه يشعر الطفل بشكل مفاجئ الهبوط، وعدم القدرة على الإتزان، وهذه الأعراض قد يتعرض لها الطفل في المدرسة أو النادي، أو عند تواجده في أي مكان ما، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، وتجنبها وأيضا طرق العلاج المختلفة، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

أعراض انخفاض ضغط الدم لدي الأطفال



هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة تعرض الطفل لانخفاض نسبة ضغط الدم عند الأطفال، والتي يجب توخي الحذر منها، وأيضا تساهم بشكل كبير بالتعرف علي حقيقة الأمر، وعلاجه قبل تفاقم المشكلة.



اعراض انخفاض الضغط لدي الاطفال

ومن هذه الأعراض لدي الأطفال هي، عدم قدرة الطفل على الاتزان عند تعرضه لانخفاض نسبة ضغط الدم، الشعور المتكرر بالصداع، وقد يصل الأمر لتعرض الطفل للقيء نتيجة لانخفاض نسبة ضغط الدم، ويصاحب ذلك عدم القدرة على التركيز، والهبوط وعدم القدرة علي القيام بالمهام اليومية، ويشعر الطفل دائما بالكسل، والرغبة الملحة بالنوم، وشحوب البشرة، وبعض الأطفال يعانون من نوبات الهلع التي تصاحبها البكاء.

علاج انخفاض ضغط الدم لدي الاطفال



فعند تعرض الطفل لمثل هذه الأعراض يجب الذهاب للطبيب لمعرف أسباب تعرضه لهذه الأعراض وعلاجها، والتخلص منها، حيث يعتمد علاج انخفاض الضغط عند الأطفال علي بعض الأشياء ومنها:

-الإكثار من تناول السوائل لدي الطفل، لأنها تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الضغط في الدم، والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.

-في حالة إثبات أن الطفل يعاني بالفعل من انخفاض في نسبة ضغط الدم، يجب القيام برفع القدم من علي الأرض لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

-ينصح في بعض الأحيان أي في حالة عدم ارتياح الطفل القيام بوضع كوب من الماء بالملح، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في التخلص من هذه الأعراض، وتساهم في تنظيم نسبة الضغط.



علاج انخفاض انخفاض الضغط لدي الاطفال

-يجب تغير طريقة تناول الأطعمة وينصح بإمداد الطفل بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والأملاح، لأنها تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته.

-وفي بعض الأحيان لا يرتاح الطفل، وهنا يجب الذهاب به للمستشفي لإجراء اللازم معه وهو تركيب محاليل.