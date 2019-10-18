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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 18-10-2019

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:17 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 18-10-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 18-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7507 ريال سعودى.

دولار أمريكى  (USD)

   
1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

 يورو (EUR)

   
1 يورو = 4.1744 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2396 يورو
  جنيه استرلينى (GBP)
   
1 جنيه استرلينى = 4.8396 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2066 جنيه استرليني

 دولار كندى (CAD)

   
1 دولار كندى = 2.8550 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3503 دولار كندى

 دولار أسترالى (AUD)

   
1 دولار أسترالى = 2.5635 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3901 دولار أسترالى

 ين يابانى (JPY)

   
1 ين يابانى = 0.0345 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.9651 ين يابانى
 

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