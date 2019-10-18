أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 18-10-2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 18-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7507 ريال سعودى.



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى



يورو (EUR)

1 يورو = 4.1744 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2396 يورو

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.8396 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2066 جنيه استرليني دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.8550 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3503 دولار كندى دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.5635 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3901 دولار أسترالى ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.0345 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.9651 ين يابانى