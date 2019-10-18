سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:13 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-10-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-10-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3– 6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3.5- 6 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 8 - 10 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.25 – 2.25 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15 - 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 13 جنيها.
 

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

سوق العبور

سعر الليمون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم بجنيهين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:00 ص

أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تبدأ من 2 جنيه.. والبرتقال بـ3 جنيهات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:23 م

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور.. البصل بـ2.5 جنيه والبلح بـ 3جنيهات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:46 ص

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور.. البصل بـ2.5 جنيه والبلح بـ3جنيهات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:56 ص

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة