أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-10-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-10-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3– 6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3.5- 6 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 8 - 10 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.25 – 2.25 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15 - 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 13 جنيها.