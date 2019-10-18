أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، عقب تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات أول أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا و رواجاً فى مصر 672 جنيها للجرام.



سعر الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 576 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 672 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 768 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5376 جنيها.

أوقية الذهب 1489 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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