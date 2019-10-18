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أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019 فى مصر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:39 ص
أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019 فى مصر ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، عقب تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات أول أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا و رواجاً فى مصر 672 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم  فى مصر:

عيار 18 سجل 576 جنيه للجرام

 
عيار 21 سجل 672 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل 768 جنيه للجرام
 
الجنيه الذهب 5376 جنيها.
 
أوقية الذهب 1489 دولارا.
 
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

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