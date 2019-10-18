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أسباب مختلفة لزيادة حجم الثدى عند النساء.. اعرفيها ومتتخضيش

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:00 م
أسباب مختلفة لزيادة حجم الثدى عند النساء.. اعرفيها ومتتخضيش حجم الثدى-صورةارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تغيير حجم الثدى المفاجئ من التغيرات التى تتعرض لها السيدات، قد يكون ذلك نتيجة التغيرات الهرمونية أو الاصابة ببعض الأمراض المختلفة، وهنا تتعرض السيدات لحالة قلق وخوف شديدة تؤثر على حالتهن النفسية، لذلك يقدم موقع  healthy  أسباب مختلفة لزيادة حجم الثدى عند السيدات وهى:
 
1: أثناء الفترة الشهرية، نتيجة التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها السيدات أثناء فترة الطمث يعمل ذلك زيادة حجم الثدى بشكل مفاجئ.
 
2: يخضع الحمل لتغيرات هرمونية مختلفة، تسبب زيادة حجم الثدى وهو أمر طبيعى ولا داعى للقلق.
 
3: زيادة الوزن والافراط فى تناول الأطعمة الدهنية والتى تحتوى على الفول الصويا تزيد من حجم الثدى والبطن والارداف.
 
4: الاثار الجانبية لحبوب منع الحمل تساعد على زيادة حجم الثديين،  حيث انها تحتوي على هرمون الأستروجين الذي يسبب زيادة حجم الثدى بشكل مفاجئ .
 
5: اهمال ممارسة التمارين الرياضية مع الاكثار من تناول الدهون يسبب زيادة حجم الثديين.
 
6: فى فترة البلوغ عند الفتيات يزداد حجم الثدى نتيجة اندفاع هرمون الاستروجين بنسبة كبيرة مما يسبب تغيرات فى الجسم .
 
7: اصابة الثدي بأورام سرطانية يعمل على تغيرات الثدي وزيادة حجمه.
 
 

حجم الثدى

زيادة حجم الثدى

هرمونات

التهاب

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