أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: تميم بن حمد يقود عصابة تتلاعب بثروات الدوحة

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أنتقد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تحركات تميم بن حمد رئيس نظام الحمدين، واصفا إياه بقائد العصابة للعب بثروات الدوحة.

وقال "عبد الله آل ثانى" فى وصفه لتميم بن حمد :"أصبحت الرياضة هي كل اهتمامات عائلة حمد بن خليفه، وكل الخليجيين راو تجمع العاطلين القطريين، إلا تميم وعمه عزمى بشارة لأنهم لم يعرفوا الى الآن أن هناك مواطنين عاطلين في قطر!".

وتابع: "هذه العصابة تلعب بثرواتنا والرياضة هي كل همهم! بلد صغير جدًا وثري جدًا وكل ثرواتة للمرتزقة!!.



فهد بن عبد الله

يذكر أنه في 5 يونيو من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بسبب دعمها للإرهاب.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا فى "سيادتها الوطنية".