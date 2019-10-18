سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 ص
أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد قضية "أحداث المغارة" بسوهاج، من القضايا التى طبقت عليها محكمة النقض التعديل الأخير لقانونها (حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)، بنظر الموضوع من المرة الأولى، حيث كانت المحكمة فى يوليو الماضى، قبلت طعون المتهمين وحددت جلسة 16 أكتوبر لنظر الطعون.

وخلال جلسة الأربعاء الماضى قررت المحكمة تأجيل نظر جلسة الموضوع فى طعن 66 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة" لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

ويعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن تلك القضية:

1 - يعود تداول اسم "المغارة"، على هذه القضية إلى أحداثها، حيث أن الخلية الإرهابية التى تم ضبطها كانت فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، بمركز جهينة بسوهاج، لذلك عرفت بـ"قضية المغارة".

2 - تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى بمركز جهينة، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم.

3 - وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

4 - عدد المتهمين فى القضية 190 شخصا بينهم 124 هاربا.

5 - فى أبريل 2018.. قضت محكمة جنايات سوهاج، غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية.

6 - فى يناير 2109 حددت محكمة النقض جلسة 20 مارس لنظر أولى جلسات طعن المتهمين.

7 - 3 يوليو 2019 أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول طعون المتهمين فى القضية.

8 - حددت المحكمة جلسة 16 أكتوبر الجارى لنظر موضوع القضية وإحضار المتهمين من محبسهم.

9 - قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18 ديسمبر المقبل.


قضية أحداث المغارة

أحداث المغارة بسوهاج

محكمة النقض تنظر قضية أحداث المغارة

الحكم على المتهمين فى أحداث المغارة

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يستفيد باقى المتهمين من براءة متهم فى ذات القضية؟.. محكمة النقض ترسى قواعد توحيد القضاء على مبادئ معينة.. والمٌشرع وضع مبدأ قضائياَ باستفادة المتهمين من براءة المتهم فى قضية تعود منذ 80 سنة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:30 ص

صور.. وفد من 20 قاضيا من الدول الأفريقية يزور محكمة النقض

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:41 م

اعرف المادة التى وافق البرلمان على استمرار العمل بها فى قانون محكمة النقض

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:45 م

وفد قضائى أردنى يطلع على التجربة المصرية فى فحص الطعون بمحكمة النقض

الخميس، 03 أكتوبر 2019 03:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

اللى اختشوا ماتوا..الإرهابى عاصم عبدالماجد يعتبر رضوخ أردوغان للأمريكان انتصارا

اللى اختشوا ماتوا..الإرهابى عاصم عبدالماجد يعتبر رضوخ أردوغان للأمريكان انتصارا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة