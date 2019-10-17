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5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:30 ص
5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها الزائرة الصحية فى المدارس
كتب محمود طه حسين

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وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الإجراءات والضوابط لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض فى المدارس، خاصة مع تخوف بعض أولياء الأمور من انتشار بعض الأمراض فى الوقت الحالى فى بعض المدارس، اليوم السابع" يسردها فى النقاط التالية:
 
1ـ توجيه المدارس باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية الصحية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس.
 
2ـ التنسيق مع مديريات وزارة الصحة لتوفير زائرة صحية فى المدارس وأطباء.
 
3ـ متابعة الحالة الصحية للأطفال مع أولياء الأمور، بحيث يبلغ ولى الأمر المدرسة حال الاشتباه فى إصابة ابنه بمرض أو ارتفاع فى حرارة الجسم.
 
4ـ تعقيم المدارس حالة وجود أية أمراض معدية.
 
5ـ فحص الطلاب بشكل دورى ومنح الطلبة الذين يثبت وجود أمراض معدية إجازة حتى تماثلهم للشفاء.

التربية والتعليم

الامراض المعدية

المدارس

اجراءات التعليم لتوفير بيئة صحية

اخبار

اليوم السابع بلس

التعليم

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