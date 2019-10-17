36 مليون جنيه انخفاض فى خسائر شركة النصر للأسمدة 2018-2019

كتب عبد الحليم سالم

كشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للأسمدة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه تم تخفيض خسائر الشركة السنوية بنحو 36.1 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 ، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، فى تصنيع الأسمدة والكيماويات بمحافظة السويس .

ووفق المؤشرات المالية حققت الشركة خسائر بلغت 153.6 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 189.7 مليون جنيه .

كما حققت الشركة 58% فقط من الخطة المستهدفة للايرادات حيث حققت 452 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 وكان المستهدف 780.2 مليون جنيه، مقارنة بتحقيق 464.1 مليون جنيه ايرادات العام المالى 2017-2018.

جدير بالذكر إنه سيتم عقد الجمعية العمومية للشركة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى يوم 21 مارس الجارى ، بحضور حمدى جابر رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.