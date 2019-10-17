24 ألف مواطن بشمال سيناء يستفيديون من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، أن إجمالى عدد من تم توصيل الغاز الطبيعى لهم فى شمال سيناء 24 ألف مواطن، و 320 حالة تم التعاقد معها وجارى إنهاء إجراءات توصيل الغاز لمنازلهم.

وأضاف أن محافظة شمال سيناء تتابع مع الشركة المسئولة أولا بأول مايتم من خطوات لتلبية احتياجات الأهالى لوصول الغاز للمنازل، كما يتم تلقى كافة الشكاوى الخاصة بتأخير التوصيل ومراجعتها مع الشركة المنفذة.

وقال أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء ، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين للاشتراك فى خطوط الغاز وفى هذا السياق تم انشاءصندوق دعم الغاز في المحافظة بتمويل 4 ملايين و976 ألفا و660 جنيها، ودوره تمويل توصيل الغاز لغير القادرين والسداد منهم على اقساط، وتم التنسيق مع شركة سيناء للغاز في مدينة العريش والتابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"؛ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين في مدينة العريش بدون تأخير.

وحول آلية الأشتراك والتسهيلات المقدمة، قال مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء، أن كل مستفيد يتخذ إجراءات الاستفادة من الصندوق لتوصيل الغاز نظير دفع مقدم 275 جنيها، ويقوم الصندوق بتمويل قيمته 1950 جنيها، يسدد على أقساط شهرية بقيمة 130 جنيها، لمدة 15 شهرا، يتم خصمها من راتب الموظف أو من الضامن بالنسبة لغير الموظفين، وكل هذه الاجراءات تتم فى مبنى ديوان المحافظة.

كما أنه يتم اعلان بين الحين والآخر لتشجيع الأهالى على التوصيل إعفاء المواطنين من رسوم توصيل الغاز مع تقسيط مساهمة العميل وقدرها 2160 جنيها، بدون فوائد، وبدون مقدم وبقسط شهرى30 جنيها لمدة 6 سنوات.

وأشار إلى أن آلية التعاقد بشكل نقدي "كاش" بسداد مبلغ 2160 جنيها بالشركة، والتعاقد بالشركة بنظام التقسيط بدون مقدم، وتحصيل 30 جنيها شهريا على إيصال الاستهلاك الغاز لمدة 6 سنوات.

وأوضح أن التقسيط عن طريق صندوق الغاز بالديوان العام للمحافظة بدون فوائد بسداد مقدم 275 جنيها بخزينة الديوان العام، وقسط 130 جنيها لمدة 15 شهرًا، وتقديم إقرار الخصم من مرتب العميل الموظف او ضمانة موظف للعميل الموظف.

ويمكن الحصول على المستندات الخاصة بالصندوق من الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام او البوابة الإليكترونية للمحافظة.

والمستندات المطلوبة هى إيصال كهرباء حديث، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة عقد الإيجار الموثق تاريخ بالشهر العقارى أو صورة رخصة مبانى، رقم الغاز الملصق على باب الشقة أو رقم الوصلة الفرعية.