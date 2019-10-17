178 مليون جنيه تكلفة تمويل 1063 مشروعا وفرت 2130 فرصة عمل فى بنى سويف

وشهد شهر سبتمبر الماضى الموافقة على 101 مشروعا بقيمة 18 مليونا و403 آلاف جنيه، والتى وفرت 134 فرصة عمل.

وأكد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، أن 1063 مشروعاً بقيمة 177مليونا و879 ألف جنيه ، تمت إقامتها خلال التسعة أشهر الأخيرة فى عام 2019 والتي وفرت 2128 فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

وعن طرق التقدم للحصول على قرض المشروع، قال المستشار هانى عبدالجابر، إنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة "الشباك الواحد"، ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5%"عائد بسيط ومتناقص"، لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية" فى حين تكون الفائدة 10.5% للقروض "أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر" و16% للقروض "اقل من 25 ألف جنيه"، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

وأكد المحافظ، أن الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية،فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

من ناحية أخرى رصد اليوم السابع طرق التقدم للحصول على المشروع وتمثلت الأوراق المطلوبة للحصول على قروض تبدأ من 1000 جنيه وحتى 25 ألف جنيه، حيث تمثلت الأوراق المطلوبة فى "صورة البطاقة، اسم النشاط، الموقع".

وتبدأ القروض من 25 ألفا وحتى 250 ألف جنيه، وشروط الحصول عليها، جاءت كالتالى: "مستخرج من السجل التجارى، البطاقة الضريبية، شهادة بمزاولة النشاط الذى يود الاستثمار به"، أما بالنسبة للقروض التى تصل إلى أكثر من 250 ألف جنيه فالأوراق المطلوبة هى "صورة البطاقة، اسم النشاط، الموقف المالى للمتقدم، تحديد الموقع، البطاقة الضريبية، السجل التجارى".

ويتوجه طالب القرض إلى موقع المشروع فى المدينة أو الحى القريب منه بالمحافظة، ويتم ملء إحدى الاستمارتين طبقا لحجم القرض المطلوب وهما الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصرى، الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه مصرى.

ويقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع، و بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع، ويقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض، وفى حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقا لظروف كل حالة.