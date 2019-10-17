10 معلومات عن التأسيس العسكرى فى المدارس الثانوية الفنية

نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تطبيق التربية العسكرية على طلاب المدارس الفنية، بداية مع انطلاق العام الدراسى الجديد، 2019،2020.



اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن التأسيس العسكرى:

1ـ التربية العسكرية تم تطبيقها هذا العام فى 27 مدرسة فنية بواقع مدرسة فى كل محافظة.

2ـ هدف التأسيس العسكرى تحقيق الانضباط الطلابى من حيث الحضور والسلوكيات التى يمارسها الطالب فى المدرسة.

3ـ يتم تنفيذ التأسيس العسكرى أو التربية العسكرية من خلال متخصصين من إحدى الجهات.

4ـ يدرس الطالب منهج مخصص له 5 درجات سنويا.

5ـ تعتبر مادة التربية العسكرية فى المدارس مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

6ـ إذا لم يحقق الطالب البرامج المطلوبة منه فى التأهيل العسكرى تعقد له فترة تأسيس فى إجازة الصيف.

7ـ يتعلم الطالب فى التربية العسكرية مبادئى العسكرية أبرزها أداء التحية العسكرية والحفاظ على الوقت والوقوف صفا وانتباه بشكل صحيح.

8ـ يحصل الطالب على دروس ومحاضرات من خلال شاشات بروجوكتر توضح له بعض الأمور العسكرية.

9ـ يساهم التأسيس العسكرى فى غرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب وزيادة الوعى لديهم بأهمية ودور الجيش المصرى من خلال فهم تاريخ بلدهم بشكل صحيح.

10ـ من المقرر أن يتم تعميم التأسيس العسكرى على مدارس أخرى السنوات المقبلة لما شهدته المدارس من انضباط حقيقى للطلاب والسيطرة على الطلاب من خلال الالتزام بالوقت والزى المدرسى واحترام أعضاء هيئة التدريس فى المدارس.