سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

10 معلومات عن التأسيس العسكرى فى المدارس الثانوية الفنية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 ص
10 معلومات عن التأسيس العسكرى فى المدارس الثانوية الفنية طلاب ثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تطبيق التربية العسكرية على طلاب المدارس الفنية، بداية مع انطلاق العام الدراسى الجديد، 2019،2020.


اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن التأسيس العسكرى:

1ـ التربية العسكرية تم تطبيقها هذا العام فى 27 مدرسة فنية بواقع مدرسة فى كل محافظة.

2ـ هدف التأسيس العسكرى تحقيق الانضباط الطلابى من حيث الحضور والسلوكيات التى يمارسها الطالب فى المدرسة.

3ـ يتم تنفيذ التأسيس العسكرى أو التربية العسكرية من خلال متخصصين من إحدى الجهات.

4ـ يدرس الطالب منهج مخصص له 5 درجات سنويا.

5ـ تعتبر مادة التربية العسكرية فى المدارس مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

6ـ إذا لم يحقق الطالب البرامج المطلوبة منه فى التأهيل العسكرى تعقد له فترة تأسيس فى إجازة الصيف.

7ـ يتعلم الطالب فى التربية العسكرية مبادئى العسكرية أبرزها أداء التحية العسكرية والحفاظ على الوقت والوقوف صفا وانتباه بشكل صحيح.

8ـ يحصل الطالب على دروس ومحاضرات من خلال شاشات بروجوكتر توضح له بعض الأمور العسكرية.

9ـ يساهم التأسيس العسكرى فى غرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب وزيادة الوعى لديهم بأهمية ودور الجيش المصرى من خلال فهم تاريخ بلدهم بشكل صحيح.

10ـ من المقرر أن يتم تعميم التأسيس العسكرى على مدارس أخرى السنوات المقبلة لما شهدته المدارس من انضباط حقيقى للطلاب والسيطرة على الطلاب من خلال الالتزام بالوقت والزى المدرسى واحترام أعضاء هيئة التدريس فى المدارس.


التربية والتعليم

التاسيس العسكرى

المدارس الفنية

اخبار التعليم

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم توجه بغلق سنتر للدروس الخصوصية بأكتوبر ينشر أفكارا متطرفة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:25 ص

وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:35 م

مسابقة التربية والتعليم.. 6 خطوات يتبعها المتقدم فى حال تكرار رسالة الرقم القومى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:51 م

التعليم: انتهاء تسجيل التقدم لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج 14 نوفمبر المقبل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:40 م

التعليم: رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:29 م

صندوق تطوير التعليم يوقع اتفاقية تعاون مع إيطاليا لوضع مناهج المجمعات التكنولوجية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون جديد للحكومة: مجلس أمناء للمتحف القومى للحضارة برئاسة رئيس الجمهورية

قانون جديد للحكومة: مجلس أمناء للمتحف القومى للحضارة برئاسة رئيس الجمهورية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

شرطة المدينة المنورة : وفاة 35 مقيما وإصابة 4 آخرين إثر حادث اصطدام

شرطة المدينة المنورة : وفاة 35 مقيما وإصابة 4 آخرين إثر حادث اصطدام

شوبير : مباراة القمة ستقام فى نهاية الدور الأول

شوبير : مباراة القمة ستقام فى نهاية الدور الأول

تعرف على عقوبة استعمال أجهزة تنبيه السيارات دون مبرر فى قانون المرور

تعرف على عقوبة استعمال أجهزة تنبيه السيارات دون مبرر فى قانون المرور

فيديو.. رئيس الطب الوقائى: مصر خالية من الالتهاب السحائى.. وما أثير مجرد شائعات

فيديو.. رئيس الطب الوقائى: مصر خالية من الالتهاب السحائى.. وما أثير مجرد شائعات

لهذه الأسباب لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لنشر شائعات "الالتهاب السحائى"

لهذه الأسباب لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لنشر شائعات "الالتهاب السحائى"

التموين تطرح 35 طن لحوم وداوجن بمنافذ المجمعات يوميًا بالوجه القبلى

التموين تطرح 35 طن لحوم وداوجن بمنافذ المجمعات يوميًا بالوجه القبلى

خطوة بخطوة.. إزاى تشحن عداد الكهرباء بالموبايل أو الفيزا من Gtpay

خطوة بخطوة.. إزاى تشحن عداد الكهرباء بالموبايل أو الفيزا من Gtpay

صورة طريفة للمواجهة بين الحيوانات تفوز بجائزة الحياة البرية لعام 2019

صورة طريفة للمواجهة بين الحيوانات تفوز بجائزة الحياة البرية لعام 2019

الأهلى ردا على لاسارتى:" أرسلنا دعوة احتفالية الدورى عبر الوتس آب"

الأهلى ردا على لاسارتى:" أرسلنا دعوة احتفالية الدورى عبر الوتس آب"

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة