10 توصيات للعموميات شركات القابضة الكيماوية ..أبرزها تنشيط الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

عقدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة ولم يتبق الا 5 شركات فقط لم تعقد عمومياتها، وهى راكتا ومطابع محرم والنقل والهندسة والنصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة.

وتناولت الجمعيات العمومية العديد من التوصيات يمكن تلخيصها فى 10 توصيات هامة تعرف عليها:

1 – تنشيط مبيعات التصدير وفتح أسواق خارجية لمنتجات الشركات ، لتعظيم العائد على المال المستثمر.

2 – تحصيل المستحقات لدى الغير ، والحصول على الضمانات الكافية ،ومتابعة القضايا المرفوعة على بعض العملاء للحفاظ على حقوق الشركات.

3 – تنفيذ الأحكام لصالح بعض الشركات ، ومتابعة القضايا حرصا على مال الشركات.

4 – سرعة التصرف الاقتصادى فى الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة.

5 – إعادة النظر فى تنفيذ مشروع انتاج "هيبوك لوريت الكالسيوم" بعد دراسة الجدوة المالية والفنية .

6 – الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة.

7 – اتخاذ اللازم نحو توفيق الأوضاع البيئية وفق أحكام القانون 4 لسنة 1994.

8 – التفاوض مع بنك الاستثمار القومى، لتسوية مديونيات بعض الشركات .

9 – حسم الخلفات بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية ومحافظة جنوب سيناء بشأن سداد القيمة الإيجارية المستحقة على شركة سيناء للمنجنيز.

10 – إنهاء الخلافات مع وزارة المالية ،فيما يتعلق ببعض المديونيات .