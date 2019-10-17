سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل صحة الإسكندرية فى بث مباشر للحديث عن شائعة الإلتهاب السحائى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:36 م
وكيل صحة الإسكندرية فى بث مباشر للحديث عن شائعة الإلتهاب السحائى محافظ الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بثت الصفحة الرسمية لمحافظة الاسكندرية ، لايف مباشر من الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية للرد على تساؤلات أولياء الأمور و مواطنى الاسكندرية حول إنتشار شائعة وباء الالتهاب السحائى.

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة على أنه لا يوجد خطر على الاسكندرية من وباء الالتهاب السحائى ، مؤكدا على أن  ما تردد هو شائعات و أن كافة العينات جاءت سلبية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، على أن وزارة الصحة توفر التطعيمات مجانا بالوحدات الصحية المجانية ، و أكد قائلا :" لا يوجد ما يعكر صفو محافظة الاسكندرية ، و لا ضرر من انتظام الطلاب بالعملية التعليمية اليومية بالمدارس ، و لا يوجد خطر من مرض الالتهاب السحائى و أكد على ان مصر سوف تستمر قوية بالتكاتف و نبذ الافكار و الشائعات التى تهدف الى التشكيك .  

و أوضح قائلا  :" تلقينا مساء يوم الاثنين الماضى بلاغ على الخط الساخن بغرفة العمليات بوجد اصابة طفلة بإشتباه بالالتهاب السحائى مما أثار فزع أولياء الامور ، و فور تلقى البلاغ تم تشكيل غرفة لادارة الامر و التواصل مع وزارة الصحة و القسم الوقائى و تشكيل فريق عمل و تم الانتقال الى مكان علاج الطفلة فى إحدى المستشفيات " ، و أضاف " التشخيص المبدئى لتقرير الحالة مكتوب فية التهاب سحائى و بجوارها علامة إستفهام دليل على عدم التأكد من التشخيص النهائى للمرض و هو مجرد إشتباه " ، مطالبا بعدم التسرع بقراءة و تفسير التقارير الطبية التى تحتاج الى متخصص.

و أكد على أنة تم إراء التحليل الطبية الازمة و تبين أنها سلبية لهذا المرض ، ثم ظهرت حالة أخرى بمستشفى الشاطبى الجامعى ، و تم اللقاء مع أساتذة طب الاطفال بالمستشفى و بعد إجراء التحليلات الازمة تبين أنها سلبية لمرض الالتهاب السحائى و لكن توفت الحالة بسبب مرض فيروسى أخر و ليس له علاقة بالالتهاب السحائى الوبائى ، و ذلك بناء على تقرير رسمى من مستشفى الشاطبى الجامعى يؤكد سلبية الالتهاب السحائى البكتيرى.

وحول ما قامت به وزارة الصحة للقضاء على هذا الوباء ، قال : "هناك خطة من وزارة الصحة تشرف عليها منظمة الصحة العالمية للقضاء على هذا المرض فى مصر " ، مشيرا الى أن الوزارة وضعت خطة للتطيعمات من الشهر الاول فى حياة اى مولود و حتى سن الشباب ،  منهم التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائى و يتم التطعيم  بجرعات ببدايات التعليم مثل جرعات  فى الصف الاول من رياض الاطفال و الابتدائى و الاعدادى و الثانوى  ، مؤكدا على أن مصر تخلصت من هذا الوباء منذ عدة سنوات ، فمصر خارج حزام هذا الوباء

و حول تأخر بيانات الصحة حول المرض قال أن ذلك بسبب التأكد من صحة العينات و الفحوصات و الانتهاء من التحليلات ، و قال :" لا نريد لاعطاء المشككين الفرصة للتشكيك فى تقارير الصحة التى يقوم بها مجموعة من الاطباء المتخصصين ، مؤكدا على أن وزارة الصحة قامت بدورها منذ عدة سنوات للقضاء على عدد كبير من الامراض المعدية على رأسها مرض شلل الاطفال و الالتهاب السحائى


الاسكندرية

صحة الاسكندرية

الالتهاب السحائى

حمى شوكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة