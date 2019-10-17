وكيل تضامن الأقصر: توزيع 6757 كارت فيزا على المواطنين فى الوحدات الإجتماعية

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أن إدارة الحماية الإجتماعية والإغاثة بالمديرية كانت قد تسلمت تلك البطاقات لبرنامج تكافل وكرامة جديدة لحالات ضمانية تم تحديثها، ومنها حالات العجز التي تم تعديل المبالغ المستحقة لها من 323 جنيها إلى 450 جنيها، بالإضافة إلى تسلم عدد 1500 حالة إعادة إصدار تكافل وكرامة، موضحاً أن قسم الضمان بالمديرية قام بفرز حالات كل إدارة بالأعداد التي تخصها لتسليمها للإدارات الاجتماعية.

وأوضح محمود فاروق، أن التسليم يتم للمواطنين عن طريق لجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية وعضوية رئيس قسم الضمان ورئيس قسم الرقابة والمتابعة ورئيس الوحدة الإجتماعية المختصة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة، لافتاً إلى أنه لأول مرة تكون البطاقة مطبوع عليها اسم الوصي وذلك للتخفيف على المواطنين الأوصياء خلال إجراءات الصرف.