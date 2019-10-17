وفد السفارة الأمريكية يزور جامعة سوهاج للتعريف بالمنح الدراسية للطلاب.. صور

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، اليوم الندوة التعريفية التي نظمتها الجامعة لشرح البرامج والفرص التدريبية المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للدراسة بالولايات المتحدة، التي حاضر بها وفد من السفارة الأمريكية، وضم كلاً من ميكائيل هاركر مساعد الملحق الثقافي ودينا الدرديرى مساعد علاقات ثقافية غاده عبدالغنى متخصص علاقات ثقافية ، ووليد مصطفى من هيئة الإيمديست، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.
وفي بداية كلمته رحب رئيس الجامعة بوفد السفارة، معرباً عن سعادته بالتعاون الذي تقدمه السفارة والجامعة الأمريكية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من برامج ومنح تعليمية للدراسة بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة ليس فقط تعاون سياسى أو إقتصادي فحسب، بل أمتد ليصبح تعاون بحثي وعلمي لتحسين مخرجات التعليم والإستفادة من تجارب وخبرات الجامعات الأمريكية المختلفة.
وأوضح "عزيز" أن الجامعة شهدت بداية متميزة للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بإفتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة منذ 8 اشهر، لخدمة الطلبة وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة، مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظة، وخاصة أن الجامعة تسعى للريادة والتقدم وتقديم خدمة تعليمية متكاملة للطالب لزيادة القدرة التنافسية لهم في سوق العمل بعد التخرج.
وقال ميكائيل هاركر " نحن سعداء بالتعاون مع جامعة سوهاج وبناء جسور التواصل مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية في المجالات العلمية المتنوعة لرفع مستوى العملية التعليمية، وإكسابهم مهارات وخبرات عديدة ، بالإضافة إلى الإنفتاح على ثقافات جديدة وتوثيق العلاقات بين مصر والشعب الأمريكي، موجها ًشكرة لرئيس الجامعة لدعمه وتعاونه الدائم والمستمر مع السفارة والجامعة بالقاهرة.
وأستعرضت غادة عبد الغني البرامج والمنح التدريبية التي يقدمها المكتب الثقافي بالسفارة لجميع الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية في مصر، وشروط التقدم للحصول عليها، والتي من أهمها ان يكون للطالب تأثير إيجابي ودور وأضح في خدمة المجتمع ومدي مشاركته في الأنشطة المجتمعية، مضيفة أن هناك بُعد ثقافي للمنح والبرامج المقدمة وذلك لدعم التبادل الثقافي بين البلدين، فهي ليست برامج تعليمية أكاديمية فقط.
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
وفد السفارة الأمريكية في زيارة لجامعة سوهاج
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